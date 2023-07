Ursii isi fac simtita prezenta in judetul nostru din ce in ce mai mult. Potrivit directorului executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului (APM), Gheorghe Neagu, dupa ultimul recensamant, populatia de ursi a crescut la 2.083 de exemplare, iar din anul 2011 si pana in prezent au fost recoltati 241.Prin O.U.G. 81/2021 si 723/2022, se aproba interventia si preventia in cazul atacurilor speciei de urs brun, in interesul sanatatii si securitatii persoanelor si a bunurilor acestora.De la ... citeste toata stirea