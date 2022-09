Aproape 10.000 de solicitari de pasapoarte in judet, in prima jumatate din 2022

Un raport privind activitatea Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte din judetul Covasna arata ca in prima jumatate a anului 2022 s-au inregistrat 9.736 de cereri. Dintre acestea, 9.089 de cereri au fost pentru pasapoarte simple electronice si 647 de cereri pentru pasapoarte simple temporare.Analiza prezentata marti, intr-o conferinta de presa, indica si faptul ca aproape jumatate dintre solicitari (4.363) au fost depuse de persoane cu domiciliul in alte judete."La Sfantu Gheorghe, in ... citeste toata stirea