Aproape 115.000 de doze de vaccin anti-COVID administrate in judetul Covasna in 2021

Doar putin peste 31% este rata de vaccinare anti-COVID, schema completa, inregistrata in judetul Covasna, potrivit datelor inregistrate pana in 31 decembrie 2021, arata un bilant prezentat marti de prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan. Aceeasi sursa arata si ca in centrele de aici au fost folosite mai putin de 115.000 de doze de vaccin.Campania de vaccinare impotriva noului coronavirus derulata in judetul Covasna arata ca anul trecut s-au administrat 114.915 doze de diferite tipuri de ... citeste toata stirea