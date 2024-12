Aproape 2.700 de desene realizate de copii, proiectate pe Teatrul "Tamasi Aron" din Sfantu Gheorghe

Cele mai frumoase desene de iarna realizate de copiii din Sfantu Gheorghe vor fi proiectate, in preajma Craciunului, pe fatada Teatrului "Tamasi Aron" din municipiu.In urma apelului facut, autoritatile locale au primit aproape 2700 de desene de la mai multe scoli si gradinite din oras, care vor fi prezentate publicului in perioada 20-22 decembrie, iar cele mai reusite vor fi premiate."Anul acesta am primit aproape 2.700 de desene de la copii, iar intre 20 si 22 decembrie acestea vor fi ... citește toată știrea