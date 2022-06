Aproape 20 de cazuri noi de COVID-19 raportate in judet in ultima saptamana

De vineri, 27 mai, pana pe 2 iunie, au fost raportate 17 cazuri noi de COVID-19 in judetul Covasna. In spitalele covasnene sunt internati cinci pacienti infectati cu SARS-COV-2. Nici unul dintre acestia nu se afla la ATI, conform datelor de la Ministerul Sanatatii.Rata de raspandire a acestui virus in judetul Covasna este de 0,16/1.000, arata aceeasi sursa.Cea mai mare incidenta a virusului din judet se inregistreaza in orasul Covasna, 2,11/1.000, cu 23 de cazuri active. Urmeaza Ojdula, 0, ... citeste toata stirea