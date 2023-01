Aproape 20 de sanctiuni aplicate dupa un control al taxiurilor, la Sfantu Gheorghe

Aproape 20 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 14.000 de lei, au fost aplicate la sfarsitul saptamanii trecute de politistii din Sfantu Gheorghe si inspectorii de la Protectia Consumatorului, in urma unui control care a vizat taxiurile.Totodata, doua autorizatii au fost retinute si urmeaza suspendarea lor."La sfarsitul saptamanii trecute, politistii din cadrul Serviciul Rutier au desfasurat o actiune pentru verificarea legalitatii transportului de persoane in regim de ... citeste toata stirea