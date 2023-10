O campanie nationala numita "Psihoterapie pentru tine", desfasurata in cadrul programului de mentorat "SENS", initiat de psihologul Daniela Gavankar, ofera aproape 200 de sedinte gratuite, in perioada 15-25 octombrie a.c., persoanelor care au nevoie de consiliere psihologica. Timp de 10 zile, 18 psihologi din toata tara ofera fiecare cate 10 sedinte. S-a alaturat acestui demers si psihologul Gratiela Stroie din Intorsura Buzaului, care spune ca, desi mai are doar cateva locuri libere, daca sunt ... citeste toata stirea