Aproape 34.000 de mici si 15.000 de pahare cu bere s-au vandut de Zilele Sfantu Gheorghe

Cea de-a 31-a editie a Zilelor Sfantu Gheorghe s-a incheiat, iar organizatorii au dezvaluit primele statistici ale sarbatorii. Iata cateva dintre ele: cel putin 18 mii de persoane prezente la concertul de inchidere, aproximativ 8.000 de persoane prezente in Curtea Vinurilor, aproape 34.000 de mici si 15.000 de pahare cu bere vandute si 250 de oameni implicati in organizare.Cei care au iesit in centrul orasului sambata sau duminica seara, stiu cu siguranta ca Piata Centrala a fost ... citește toată știrea