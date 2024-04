Aproape 350 de prezentari la Urgente, in weekendul trecut

Peste 350 de persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor de la sectia UPU - SMURD a Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe in weekendul trecut. Urgentele interne si pediatrice au fost cele mai multe, insa nu au lipsit persoanele care au avut nevoie de interventia medicilor dupa ce au fost implicate in agresiuni fizice sau din cauza alcoolului. A fost si un caz in care o persoana a fost adusa la UPU dupa o tentativa de suicid.Raportul de activitate sectia ... citește toată știrea