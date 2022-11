Aproape 40% dintre somerii din judet au sub 25 de ani

Aproape 40% din totalul somerilor inregistrati oficial in judetul Covasna au sub 25 de ani, releva datele statistice ale Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM).Potrivit sursei citate, din totalul celor 3.264 de someri aflati in evidentele institutiei in luna octombrie, 1.229 aveau sub 25 de ani, respectiv 38%, iar 260 intre 25 si 29 de ani (8%).Rata somajului in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 30 si 39 de ani era de 14%, intre 40 si 49 de ani - de 18%, intre 50 ... citeste toata stirea