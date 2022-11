Aproape 50 de scenete inscrise la ActorFest, editia a V-a!

"ActorFest - teatru in comuna ta", editia a V-a, va aduce in fata spectatorilor care vor fi prezenti duminica in Caminul Cultural din Sita Buzaului un program de noua ore de teatru. Cele 46 de scenete vor fi puse in scena de 190 de tineri actori de la 13 unitati scolare si doua Case Familiale din patru judete. Intrarea la festivalul-maraton este libera. Anul acesta, insa, evenimentul capata si o componenta caritabila, astfel ca cei prezenti vor putea ajuta la sprijinirea cauzei care va fi ... citeste toata stirea