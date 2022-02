Aproape 500 de cazuri noi de COVID-19 raportate la final de saptamana

In judetul Covasna in ultimele trei zile din saptamana trecuta au fost raportate 494 de cazuri noi de COVID - 19. Vineri 265, sambata 118 si duminica 111. Totusi, incidenta cazurilor de infectare cu SARS-COV-2 este in scadere la nivelul judetului. Duminica aceasta era de 9,87/1.000, a transmis Prefectura Covasna.Sambata au fost raportate patru decese asociate acestei boli, iar duminica unul."Pana in prezent, numarul celor decedati se ridica la 616", a transmis Prefectura Covasna.Gradul de ... citeste toata stirea