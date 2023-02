Aproape 70% din bugetul CJ, alocat investitiilor si sanatatii

Consiliul Judetean (CJ) Covasna va avea in acest an un buget estimat la aproape 455 de milioane de lei, respectiv 91 milioane euro, cel mai mare din ultimele trei decenii, iar aproape 70% va fi alocat investitiilor si sanatatii.Consilierii judeteni, reuniti joi in sedinta ordinara pentru adoptarea bugetului pe acest an, au aprobat alocarea sumei de 31,3 milioane euro pentru investitii, 30,7 milioane de euro pentru intretinerea si dezvoltarea sistemului de sanatate, 13 milioane euro pentru ... citeste toata stirea