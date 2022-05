Aproape 80 de cereri pentru infrumusetarea spatiilor verzi din Sfantu Gheorghe

Primaria Sfantu Gheorghe a primit in aceasta primavara aproape 80 de cereri din partea localnicilor pentru acordarea de pomi ornamentali, flori, seminte pentru gazon, gardulete, banci, pamant fertil, in cadrul programului de infrumusetare a zonelor verzi rezidentiale lansat in urma cu zece ani.Prin acest program, autoritatile locale ofera asociatiilor de proprietari diverse materiale in valoare totala de 1.500 de lei, subventionate in proportie de 80% din bugetul local."Primaria Sfantu ... citeste toata stirea