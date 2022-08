Aproape 9 milioane de lei prin PNI "Anghel Saligny", la Bixad

Comuna Bixad ar putea primi prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" suma de 8.719.590 de lei pentru proiectul "Modernizare infrastructura stradala in comuna Bixad".Primarul se declara multumit. Desi preturile au crescut intre timp, acesta spera ca suma se va rectifica."Ma bucur ca am aparut si noi pe aceasta lista, pentru inceput este foarte bine. Avem un proiect de asfaltare a strazilor comunei, suma respectiva nu va fi chiar suficienta, pentru ca anul trecut in octombrie a ... citeste toata stirea