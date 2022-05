Aproximativ 6.500 de pomi fructiferi, plantati prin programul "Un pom pentru generatia viitoare"

Aproximativ 6.500 de pomi fructiferi au fost plantati in aceasta primavara in mai multe localitati din judetul Covasna prin programul "Un pom pentru generatia viitoare", initiat de Fundatia Comunitara.Programul a fost lansat in urma cu zece ani cu scopul de a revitaliza livezile din judet si de a salva de la disparitie soiurile traditionale, prezente de cel putin 150 de ani in Transilvania."Fundatia a acordat in cadrul programului 'Un pom pentru generatia viitoare' 6.437 bucati de pomi ... citeste toata stirea