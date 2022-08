Arcus vrea sa modernizeze o strada cu ajutorul banilor din PNI "Anghel Saligny"

Autoritatile din comuna Arcus isi propun sa modernizeze o strada in cartierul Poiana Arcusului, prin Programul National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny". Proiectul este eligibil si este posibil sa fie finantat cu 6,7 milioane de lei de catre Ministerul Dezvoltarii."Proiectul consta in modernizarea drumului respectiv, care a fost realizat candva din bugetul fostei cariere de extractie, din Valea Crisului. Bineinteles, se afla intr-o stare deplorabila si am vrea ca si locuitorii din zona ... citeste toata stirea