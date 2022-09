Arest 30 de zile pentru transport de droguri de mare risc

Flagrantul a avut loc pe raza judetului CovasnaDoua persoane au fost retinute pentru 24 de ore si ulterior arestate preventiv pentru o perioada de 30 de zile dupa ce au fost prinse in flagrant in timp ce transportau droguri de mare risc, informeaza DIICOT. Actiunea a avut loc pe teritoriul judetului Covasna.Drogurile, cocaina si amfetamina, erau ascunse in interiorul unor obiecte electrocasnice transportate in masina."In data de 05.09.2022, procurorii Directiei de Investigare a ... citeste toata stirea