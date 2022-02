Arest la domiciliu pentru barbatul cercetat in cazul minorului atacat de caini

Judecatoria Sfantu Gheorghe a dispus luarea masurii preventive a arestului la domiciliu pentru 30 de zile fata de proprietarul cainilor care au atacat, muscat si ranit grav marti un baiat de 10 ani, informeaza IPJ Covasna."La data de 19 februarie a.c., barbatul de 41 de ani, cercetat in cazul minorului atacat de caini in municipiul Sfantu Gheorghe, a fost prezentat Judecatoriei Sfantu Gheorghe pentru luarea masurilor legale. In urma deliberarilor instanta de judecata a dispus luarea masurii ... citeste toata stirea