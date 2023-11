Fara indoiala, arta ar trebui sa fie o limba universala, deschisa tuturor, indiferent de originea etnica sau lingvistica. In acest context, este crucial sa ne gandim la accesibilitatea culturala si sa cream spatii in care oamenii de toate originile sa se simta bineveniti si inclusi. Un episod recent, in care o persoana a parasit dezamagita un vernisaj pentru ca s-a vorbit doar in limba maghiara, ne aminteste de importanta acestei dezbateri. Este vorba despre consilierul judetean Jan Leaua, care ... citeste toata stirea