Asfalt provizoriu pe strada Ciucului

In urmatoarele doua saptamani, doua benzi de circulatie vor fi asfaltate pe strada Ciucului din Sfantu Gheorghe. Lucrarea va fi realizata provizoriu, pentru ca abia anul viitor va fi executata lucrarea permanenta si asfaltul nou va fi indepartat. Primarul Antal Arpad a declarat ca stie ca investitia ar putea fi considerata "bani aruncati in vant", dar ca ia in considerare si perspectiva soferilor.Situatia a aparut din cauza ca nu s-au putut alinia toate demersurile de modernizare, aceasta ... citeste toata stirea