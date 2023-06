Asigurarile obligatorii pentru locuinte par sa fie optionale in judetul Covasna. Verificarile si amendarea celor care nu respecta legea cad in sarcina primarilor, a spus marti, intr-o conferinta de presa, prefectul Raduly Istvan. Aici, doar 20% dintre locuinte sunt asigurate conform legii. Ceea ce inseamna ca reprezentantii autoritatilor locale ar trebui sa amendeze patru din cinci cetateni.Subiectul a fost deschis in contextul in care la nivel central a fost demarata o campanie pentru a ... citeste toata stirea