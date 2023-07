Vara aceasta, cei care fac bine, pot fi rasplatiti. Persoanele care doneaza cel putin o data 10 lei catre Fondul Permanent de Alimente pot primi un pachet cu produse in valoare de 100 de lei, oferit de Asociatia Izsak Muvek. Aceasta initiativa isi propune sa faca o diferenta in vietile celor aflati in nevoie, oferind sprijin comunitatii locale.Exista multi oameni in comunitate care se lupta sa-si asigure hrana de baza, iar donatiile pot face o diferenta semnificativa in vietile lor, spun ... citeste toata stirea