Asociatia L.A.B. Eletmento Kupakok: 10 ani de implicare in comunitate prin concursul capace salvatoare

Asociatia L.A.B. Eletmento Kupakok (in traducere - Asociatia Capace Salvatoare) din judetul Covasna nu s-a lasat intimidata de Sistemul Garantie Returnare - SGR, administrat de RetuRO si organizeaza si anul acesta concursul de strans capace de plastic. Inscrierile au inceput in data de 15 octombrie. Pot participa grupe de gradinita, clasele 0-IV si V-VIII. In cea de-a 10-a editie, ultima zi de inscrieri este in data de 31 octombrie.Regulamentul din acest an vine cu o modificare a modului de