Dupa ce ursul si-a facut aparitia de mai multe ori in gospodariile, dar si la stanele din Micfalau, teama locuitorilor a fost amplificata si de lupi. Recent, animalele salbatice au intrat intr-o stana din apropierea satului si au omorat doua oi si doi miei, chiar pe timp de zi. Primarul din comuna spune ca problema lupilor va deveni din ce in ce mai accentuata in urmatoarea perioada.Atacurile ursilor s-au mai rarit, spune Demeter Ferenc. Asta pentru ca au inceput sa isi gaseasca hrana si in ... citeste toata stirea