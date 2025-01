Atac de urs in Valcele: un barbat de 47 de ani a fost ranit in timp ce aduna lemne

Un barbat in varsta de 47 de ani din Valcele a fost atacat de un urs in padure, in timp ce aduna lemne. Incidentul a avut loc vineri, pe 24 ianuarie. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Covasna. Incidentul s-a petrecut intr-o zona impadurita aflata la marginea localitatii.Directorul medical al Spitalului Judetean "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe, dr. Keresztesi Arthur, ... citește toată știrea