Atac de urs, la Belin

Un atac de urs a fost inregistrat vineri, la Belin Vale. S-a intamplat la o stana. Au fost omorati doi berbeci, dar si mai grav este ca si un barbat i-a cazut victima si a fost ranit.Din informatiile obtinute pana in prezent, omul a fost transportat in stare grava la spital, la Brasov. Vom reveni la inceputul saptamanii viitoare cu date privind starea victimei, dar si amanunte despre acest caz.Pe acelasi subiect a postat pe Facebook deputatul Konczei Csaba, in contextul in care atacul s-a ... citeste toata stirea