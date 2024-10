Atentie pe drum! Peste 500 de sanctiuni, intr-o noua operatiune a politiei covasnene

Cea mai noua operatiune ROADPOL a politistilor covasneni, cu tema "Atentie in trafic" (Focus on the road), s-a lasat cu peste 500 de sanctiuni si aproape 50 de permise de conducere retrase.Actiunea, initiata de organizatia politiilor europene, a avut loc in perioada 7 - 13 octombrie. Au fost vizate principalele artere din judet."Scopul principal al acestei campanii a fost cresterea sigurantei rutiere, prin combaterea comportamentelor care distrag atentia conducatorilor auto, sub diverse ... citește toată știrea