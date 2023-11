Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe, efectueaza verificari intr-un dosar penal instrumentat sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune.In fapt, in data de 12 noiembrie a.c., politistii au depistat in incinta Centrului Comercial Sepsi Value Centre, din municipiul Sfantu Gheorghe, doi barbati care se prezentau ca fiind persoane cu ... citeste toata stirea