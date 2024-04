Atentie, soferi si pietoni din Sfantu Gheorghe! Defectiune temporara la un semafor din centrul orasului

Soferii si pietonii care au trecut in ultimele zile prin centrul orasului Sfantu Gheorghe au putut observa ca semaforul de la trecerea de pietoni montat in intersectia dintre strazile Libertatii si Grof Miko Imre nu mai functioneaza. Autoritatile locale spun ca de vina sunt, probabil, caderile de curent electric.Pana va fi remediata defectiunea, conducatorii auto si pietonii sunt indemnati sa fie precauti si sa acorde o atentie sporita la aceasta trecere."Semaforul s-a defectat in ultimele ... citește toată știrea