Atentie! Urs in zona Lunca Oltului

In jurul orei 10:30, locuitorii din Sfantu Gheorghe, zona Lunca Oltului, au primit un mesaj de alerta RO-ALERT care semnala prezenta unui urs in apropiere."Evitati zona, ramaneti in locuinte! Pastrati distanta fata de animal si nu incercati sa va fotografiati cu acesta sau sa il hraniti. Fara sa va expuneti pericolului protejati animalele din gospodarie", se arata in mesaj.In judet, 90% din mesajele de alerta sunt legate de ursi in zonele locuite, in timp ce doar 10% vizeaza alte pericole, ... citește toată știrea