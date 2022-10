Atentionare pentru soferi: pisici sub capota sau pe roti

In sezonul rece, pisicile se refugiaza la motorul masinilor si deasupra rotilor pentru a se proteja de frig. Autoturismul trebuie verificat inainte de fiecare pornire, atentioneaza iubitorii de animale. Pornirea motorului atunci cand un animalut este sub capota poate duce la ranirea grava sau chiar la moartea acestuia, precum si la producerea unor pagube materiale importante.Soferii sunt indemnati asadar sa ciocaneasca in capota si aripile masinii inainte de a porni la drum, dar sa verifice ... citeste toata stirea