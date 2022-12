Ati vazut-o? Femeie de la Caminul de Varstnici din Haghig, cautata de autoritati

O femeie in varsta de 78 de ani, rezidenta a Caminului pentru Persoane Varstnice de la Haghig, este cautata de autoritati dupa ce politistii au fost sesizati ca duminica a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit."In seara zilei de 11.12.2022, politistii au fost sesizati despre faptul ca BERES TEREZ, de 78 ani, a plecat voluntar din Caminul pentru Persoane Varstnice Haghig si nu a mai revenit.Politistii efectueaza in continuare verificari pentru gasirea persoanei in cauza. ... citeste toata stirea