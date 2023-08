Anul acesta, pentru a saptea oara, Ziua Familiei a fost organizata in cadrul SIC Feszt, la care au participat peste cinci sute de familii si sute de copii au luat parte la diverse activitati. Intr-un mediu fabulos, copiii au fost invitati sa castige cheile regatului de Aprocia, pe care l-au cucerit printr-o serie de provocari.Sambata, 12 august, curtea castelului Szentkereszty din Arcus s-a umplut de rasete si veselie de copii la inceputul Zilei Familiei. In acest an, copiii au primit cheile ... citeste toata stirea