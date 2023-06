Ajuns la cea de-a patra editie, concursul celor mai frumoase zone verzi rezidentiale din Sfantu Gheorghe s-a desfasurat in acest an fara ca locuitorii sa mai fie nevoiti sa se inscrie, astfel ca un juriu profesionist a facut vizite in tot orasul pe parcursul lunii mai si inceputul lunii iunie pentru a desemna castigatorii. In total, au fost evaluate peste 60 de zone din oras.In cadrul evaluarii, juriul a apreciat calitatea si cantitatea muncii investite in ingrijirea zonei verzi, frumusetea ... citeste toata stirea