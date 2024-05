Au fost desemnati castigatorii celui mai mare concurs de prim ajutor din judet

Cea de-a 59-a editie a Concursului judetean de prim ajutor "Sanitarii priceputi", organizat de Crucea Rosie Covasna, in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe, a reunit 580 de elevi din tot judetul. Au concurat in total 49 de liceu si 67 de echipe de gimnazii, sub coordonarea a 66 de profesori. La succesul concursului au contribuit si 70 de voluntari si profesionisti din domeniul medical. Echipele castigatoare vor reprezenta judetul la faza nationala.Scopul concursului este de a ajuta la ... citește toată știrea