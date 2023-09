Organizatorii Festivalului kurtoskalacs si deliciilor dulci, ce va avea loc in perioada 6-8 octombrie in centrul municipiului Sfantu Gheorghe, au lansat inscrierile pentru traditionalul concurs ce va desemna cei mai buni colaci secuiesti din acest an.Concursul se va desfasura pe doua sectiuni: kurtoskalacs preparat dupa retete traditionale si "kurtoskalacs regandit", care permite concurentilor sa dea frau liber imaginatiei."Ne propunem sa gasim si anul acesta "Kurtoskalacs-ul Anului in ... citeste toata stirea