Organizatorii concursului apicol Nektaria au lansat inscrierile pentru cea de-a doua editie, ce va avea loc in luna septembrie a.c in municipiul Sfantu Gheorghe.Presedintele Asociatiei judetene de Apicultura Covasna, Deak Mihaly a declarat ca Nektaria este un concurs regional, ce are ca scop promovarea mierii si a crescatorilor de albine din judetele Covasna, Harghita si Mures.Potrivit acestuia, apicultorii se pot inscrie cu mai multe sortimente, din fiecare trebuind sa predea cate trei ... citeste toata stirea