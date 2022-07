Au inceput pregatirile pentru a 49-a editie a festivalului Ciobanasul

Pregatirile pentru cea de-a 49-a editie a festivalului Ciobanasul au inceput in paralel cu festivalul Intorsura Fest, iar in perioada urmatoare se va semna contractul de finantare cu Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul Dezvoltare Comunitara, din cadrul Directiei Generale Guvernare Deschisa, Relatii Publice si Cooperare, ne-a spus viceprimarul orasului Intorsura Buzaului, Silviu Popica."Pregatirile pentru Ciobanasul au inceput deja, in paralel cu pregatirile pentru Intorsura ... citeste toata stirea