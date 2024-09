Audienta prefectului reprogramata: urmatoarea intalnire, la Intorsura Buzaului

Prefectul judetului Covasna, dr. Raduly Istvan, isi continua seria lunara de audiente in orasele judetului. Din cauza programului incarcat, luna aceasta nu va mai avea loc in prima joi a lunii, ci in a treia, pe 17 octombrie. Intalnirea are loc la ora 12.00, la Primaria Intorsura Buzaului.Intr-o conferinta de presa recenta, reprezentantul guvernului in teritoriu a subliniat ca este important ca oamenii sa cunoasca faptul ca aceste audinte sunt gratuite."Aceste audiente sunt gratuite. A fost ... citește toată știrea