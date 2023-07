Prefectul judetului Covasna, dr. Raduly Istvan, isi continua seria lunara de audiente in orasele judetului. Urmatorul pe lista sa este municipiul Targu Secuiesc. Cei interesati pot participa la sedinta care se va organiza joi, 3 august a.c., de la ora 12:00, la sediul primariei.Locuitorii orasului, dar si din imprejurimi, se pot programa in audienta prin apel la numarul de telefon 0267.315.444."Primesc oamenii cu mare placere, si vin. In ultima perioada, directorul de cancelarie a trebui sa ... citeste toata stirea