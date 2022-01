Autoritatile de la Intorsura Buzaului vor sa monteze inca doua statii de reincarcare a masinilor electrice

Autoritatile locale din Intorsura Buzaului au in plan sa monteze inca doua statii de reincarcare a masinilor electrice. Una ar urma sa fie situata in zona Caminului Cultural de la Bradet, iar cealalta in zona Primariei din oras. Consilierii locali au votat in unanimitate "pentru" proiectul de hotarare ce prevede aprobarea "Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare" pentru acest obiectiv de investitii, in cea mai recenta sedinta de Consiliul Local, care a avut loc joi, 27 ianuarie."Pe Agentia ... citeste toata stirea