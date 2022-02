Autoritatile din Bodoc vor sa transforme centrul de tratament balnear din Olteni

Centrul de tratament balnear din Olteni, comuna Bodoc, ar putea deveni un centru multifunctional, cu spatii de cazare, sala de conferinte, bucatarie si sala de mese. Vizita recenta a directorului general al Companiei Nationale de Investitii (CNI) la fata locului a venit cu un plus de optimism pentru autoritatile locale. Exista un proiect in acest sens, respectiv o necesitate de a transforma spatiul, care e nefolosit de trei ani, in ceva util, spune primarul Fodor Istvan.Vestea ca se urmareste ... citeste toata stirea