Autoritatile din Intorsura Buzaului: nu mai aruncam banii pe geamurile neizolate ale blocurilor

Intorsura Buzaului a facut duminica pasi timizi, dar concreti, inspre a rezolva problema lipsei asociatiilor de proprietari la blocurile din oras. Incurajati de oportunitatea de a-si reabilita locuintele, oamenii stransi in sala de festivitati a Liceului "Eliade" au primit si alte argumente in favoarea ideii ca lucrurile nu vor putea ramane la nesfarsit asa cum sunt acum: daca locuitorii de la bloc nu intra in legalitate, se va sista furnizarea caldurii si vor urma majorari de taxe si impozite ... citeste toata stirea