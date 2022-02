Autoritatile din Sfantu Gheorghe cauta solutii pentru ajutorarea lui Aron, baiatul sfasiat de caini

Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad spune ca autoritatile locale cauta solutii pentru a veni in sprijinul baiatului de 10 ani, sfasiat saptamana trecuta de caini, pe strada Fermei din municipiu."Situatia este una extrem de complexa, complicata si are o istorie lunga. Noi monitorizam aceasta familie de foarte mult timp, noi - cei de la Directia de Asistenta Sociala si cei de la Protectia Copilului. Am incercat si noi sa luam legatura cu mama baietelului pentru a acorda un ajutor de ... citeste toata stirea