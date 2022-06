Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe sprijina infiintarea unui parlament local al tinerilor

Primaria Sfantu Gheorghe a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare privind infiintarea unui parlament al tinerilor, un organism fara personalitate juridica ce va avea rolul de a colabora cu autoritatile locale in luarea deciziilor cu privire la tanara generatie.Acesta va avea un Consiliu consultativ permanent format din 30 de tineri, care se va intruni lunar si va lucra indeaproape cu Consiliul Local municipal in luarea deciziilor.Proiectul, initiat si coordonat de catre Grupul ... citeste toata stirea