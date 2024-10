Autoritatile locale isi preiau noile mandate

Victoriile la alegerile locale din 9 iunie incep sa intre in vigoare. In judetul Covasna, au inceput ceremoniile de investire a noilor consilieri locali in functiile obtinute in urma scrutinului. In acelasi eveniment, au loc si depunerile juramintelor primarilor care au castigat, din partea cetatenilor, (inca) un mandat.Potrivit prefectului judetului Covasna, Raduly Istvan, pana acum, au fost constituite noile conduceri in Sita Buzaului, Barcani, Dobarlau si Intorsura Buzaului.Sunt ... citește toată știrea