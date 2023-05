Prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan, a declarat, marti, ca intentioneaza sa solicite sprijin financiar din partea Guvernului pentru reconstruirea Centrului de tratament din localitatea Valcele, care a fost distrus recent de un incendiu.Raduly Istvan a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca va elabora un proiect de hotarare in acest sens, pe care il va inainta Guvernului."Deja am trimis echipa care a evaluat pagubele. Maine avem Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ... citeste toata stirea