Autoturism ajuns in sant dupa ce soferul nu a adaptat viteza la conditiile de drum

In urma unui accident produs marti, 19 noiembrie, intre localitatile Micfalau si Batani, un barbat de 56 de ani a ajuns cu masina in sant. Cauza a fost neadaptarea vitezei la conditiile de drum. Soferul a primit ingrijiri medicale."In seara zilei de 19 noiembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Baraolt au fost sesizati cu privire la un accident rutier produs pe drumul judetean care leaga localitatile Micfalau si Batani, in urma caruia un barbat a fost ranit.Din primele ... citește toată știrea