In contextul celebrarii Zilei Nationale a Romaniei, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Covasna a fost desfasurata o activitate festiva, in cadrul careia 10 jandarmi au fost avansati in grad (4 ofiteri si 6 subofiteri).Miercuri, 29 noiembrie a.c., s-a desfasurat festivitatea de inaintare in gradul urmator, inaintea expirarii stagiului minim in grad a ofiterilor si subofiterilor care in activitatea desfasurata s-au distins prin modul de executare a misiunilor, rezultate deosebite in ... citeste toata stirea